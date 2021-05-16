Yumurta Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yumurta Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Yumurta besin değerleri itibari ile oldukça zengin ve tüketilmesi önerilen hayvansal gıdaların başında gelmektedir. Ancak bazı insanların yumurtaya karşı alerjik reaksiyonları bulunabilir. Bu durumda daha dikkatli davranılmalı ve gerektiğinde profesyonel yardım alınmalıdır.

Yumurta Alerjisi Nedir?

Yumurta alerjisi genel olarak küçük çocuklarda ortaya çıkan ve bazı durumlarda şiddetli geçirilen alerji çeşitleri arasında yer almaktadır. Genel olarak yumurtanın sarısına veya beyazına olan alerjiler görülmektedir. Yumurtanın tamamına alerjisi olan insan sayısı çok azdır. Küçük yaşlarda tespiti yapılması mümkün olan yumurta alerjisinin sonuçları ani ataklarla ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle de takip edilmesi gereken bir konudur.

Yumurta Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

İnsan vücudunun bağışıklık sistemi karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşık yapı içerisinde bazı besinlerin tanımlanması yanlış yapılabilmektedir. Yumurta alerjisinin temel sebebi de bu yanlış kodlamadır. Yumurtanın sarısında veya beyazında bulunan bazı proteinleri insan vücudu ve bağışıklık sistemi zararlı olarak algılayabilir. İnsanların yumurtaya değil yumurta içerisindeki proteinlere karşı alerjisi oluşturmaktadır. Bu durumda da bazı alerjik belirtiler görülebilmektedir. Anne sütünde de benzer proteinler bulunmaktadır. Bu da annenin yumurta tüketmesinden kaynaklanmaktadır. Yani çocukta bu alerjinin tespit edilmesi halinde belirtilerin görülmesi anne sütünden de kaynaklı olabilmektedir.

Yumurta Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Yumurta Alerjisi Belirtileri

Yumurta alerjisinin belirtileri, yumurtanın tüketilmesi veya dolaylı olarak (yemeğin veya salatının içerisinde) vücuda proteinlerin girmesi ile hemen görülebilmektedir. Bu belirtilerden en belirgini ise deride kızarıklıkların görülmesi ve kurdeşen dökmek olarak bilinen cilt probleminin ortaya çıkmasıdır.

Burun akıntısı, hapşırma ve burunda kızarıklık ayrıca burun tıkanıklığı da yumurta alerjisinin belirtileri arasındadır. Daha ağır görülen belirtilerde kusma, mide bulantısı, kramplar, öksürük, hırıltılı nefes alma, nefes darlığı, hızlı nabız, baş dönmesi, bayılmalar, ani sıcaklık hissi ile terlemeler şeklindedir. Çok ağır belirtilerinde ise bilinç kayıpları ve tansiyon yükselmeleri de görülebilmektedir.

Yumurta Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Yumurta alerjisinin kalıcı bir tedavisi söz konusu değildir. Bu nedenle de sadece alerjik reaksiyonların görülmesi durumunda yapılacak olan tıbbi müdahalelerle sınırlıdır. Yumurta alerjisine maruz kalan kişilerin mutlaka tıbbi tedavi edilmesi gerekir. Tedavinin yapılmaması durumunda özellikle nefes darlığı ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Bunun yanı sıra hafif geçen alerjilerde soğan, maydanoz, ısırgan otu çayı, ıhlamur çayı, soda gibi gıdaların tüketilmesi önerilmektedir. Yumurta alerjisi olan insanların vegan beslenmesi gerekmektedir.

Yumurta Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Yumurta alerjisi belirtileri görüldüğü andan itibaren mutlaka tıbbi anlamda profesyonel bir yardım alınması gerekmektedir. Bunun için doktora başvurulmasının ardından testlerin yapılması gerekmektedir. Yapılan testlerin ardından tıbbi tedaviye geçilmelidir. Gıda içerikli alerjilerin genelinde belirli bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu nedenle de yumurta alerjisini önlemenin en temel yolu yumurta proteninin içeren gıdaları tüketmemektir.

Hastalığın ortadan kaldırılması mümkün değilse mutlaka yönetimin iyi yapılması gerekir. Kısa süreli ilaç, aşı ve serum tedavileri sadece ani gelişen atakları önlemek içindir. Kalıcı bir etkisi söz konusu değildir. Bu nedenle de sadece yumurtayı değil, yumurta proteinin içeren; ekmek, marşmelov, mayonez, işleniş et, işlenmiş köfte, sütlü tatlılar, krakerler, protein içeren makarnalar, badem ezmesi, pudinglerde tüketilmemelidir.