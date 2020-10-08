Yumurta anne sütünden sonra en kıymetli proteindir" - Son Dakika

Yumurtanın içerdiği yüksek kaliteli protein; mineral, vitamin ve biyoaktif bileşen miktarı açısından anne sütünden sonra en kıymetli besin sayıldığına dikkat çeken uzmanlar yumurtanın yüksek kaliteli protein içermesi nedeniyle, bebekler, çocuklar ve ergenlerde sağlıklı büyüme ve gelişim için çok önemli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çekiyor. Aşı ve ilaç çözümleri ile hayvan refahının yükseltilmesine, halk sağlığının güçlendirilmesine katkı sağladığını hatırlatan MSD Hayvan Sağlığı da, 9 Ekim Dünya Yumurta Günü'nde yumurta konusunda farkındalığı artırmak amacıyla açıklamalarda bulundu.

MSD Hayvan Sağlığı'nın sunduğu çözümler ile Türkiye'deki güçlü yumurta sektöründeki paydaşlara kanatlı hayvanların hastalıklardan korunması, hastalıkların tedavisi ve kontrol altında tutulmasına destek olduğunu vurgulayan MSD Hayvan Sağlığı Kanatlı ve Balık İş Birimi Direktörü Mustafa Söylemez, Gıda güvenliğini koruyarak insanların sağlıklı ve iyi şartlarda üretilmiş yumurtalara erişimini sağlamak ve hayvan refahını artırmak bizim öncelikli amaçlarımız. Bu kapsamda yem verimliliğini ve yumurta üretimini optimize etmeye yardımcı olan bağırsak sağlığı ürünleri, solunum yolu hastalıklarına karşı ürünler ve bağışıklık destekleyiciler de dahil geniş bir portföyümüz bulunuyor. Ayrıca, yumurta tüketiminin faydaları konusunda kamuoyu bilinç ve farkındalığını artırmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. MSD Hayvan Sağlığı olarak yumurta sektöründeki paydaşlarımız ve iş ortaklarımız ile çok yakın çalışıyoruz. Kanatlı endüstrisine küresel anlamda yapmış olduğumuz katkılarla dünyadaki halk sağlığını koruyup, gıda güvenliğine destek olmaktan ve yüksek kalitede protein-yumurta üretimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. dedi.

SOFRADA YUMURTAYA DAHA ÇOK YER AÇILMALI

Mustafa Söylemez şöyle devam etti;

"Porsiyon başına 7 gram protein içeren yumurta, kasların güçlenmesine ve korunmasına yardımcı oluyor. Yumurtalar ayrıca sağlıklı bir zihin, vücut ve sağlıklı yaşamın desteklenmesine yardımcı olan 14 vitamin ve minerali içeriyor. Bu sayede, vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine de destek oluyor. Anne ve bebeğin sağlıklı olabilmesi için gerekli olan amino asitlere sahip yumurta, anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumlu etkiliyor. Hafızanın güçlendirilmesine de olumlu katkı yaptığı bilimsel olarak kanıtlanmış olan yumurta, kaliteli protein içeriği sayesinde vücutta onarım faaliyetlerini artırarak, yara, yanık, enfeksiyon gibi durumlarda tedaviye katkı sağlıyor."

"YAPISINDA ÇOK ÇEŞİTLİ VİTAMİNLER VAR"

Gıda Aydınlatma Platformu Başkanı ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu da, yumurtanın dünyada anne sütünden sonra en kıymetli protein olarak kabul edildiğine dikkat çekti. Elmacıoğlu, Yumurta, yüksek kaliteli protein içermesi nedeniyle, bebeklerin, çocukların ve ergenlerin sağlıklı büyüme ve gelişiminde çok önemli bir besindir. Bir orta boy yumurta yaklaşık 70 kkal enerji içermesine ek olarak, yapısında çok çeşitli vitamin, mineraller ve biyoaktif bileşenler de bulundurmaktadır. Yumurta sarısı A vitamini, D vitamini, E vitamini, tiamin, biotin, riboflavin, pantotenik asit, çinko, bakır, kalsiyum ve demirden zenginken; yumurta akı da niasin, sodyum, klor, magnezyum, kükürtten zengindir. Yumurtanın faydalarına rağmen ülkemizde maalesef her üç yetişkinden yalnızca biri her gün yumurta tüketiyor. O yüzden, Dünya Yumurta Günü gibi zamanlarda yumurtanın faydalarını anlatmak ve kamuoyu bilinç ve farkındalığı yaratmak oldukça önemli. Daha sağlıklı bir gelecek ve daha sağlıklı nesiller için sofrada yumurtaya daha çok yer açmalı, şeklinde konuştu.