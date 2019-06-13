Son Dakika Haberleri: Yumurta bırakırken yolunu kaybeden dev caretta caretta köpeklerin saldırısına uğradı
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Yumurta bırakırken yolunu kaybeden dev caretta caretta köpeklerin saldırısına uğradı

4 saat önce

Yumurta bırakırken yolunu kaybeden dev caretta caretta köpeklerin saldırısına uğradı Caretta caretta, itfaiyeciler tarafından uzun uğraşların sonunda denize ulaştırıldıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolunu kaybeden caretta caretta yolunu kaybedip sahilden uzaklaşınca sokak...

Yumurta bırakırken yolunu kaybeden dev caretta caretta köpeklerin saldırısına uğradı
Caretta caretta, itfaiyeciler tarafından uzun uğraşların sonunda denize ulaştırıldı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolunu kaybeden caretta caretta yolunu kaybedip sahilden uzaklaşınca sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Oldukça büyük olan caretta carettaya saldıran köpekleri görüp uzaklaştıran iki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caretta carettayı araca alıp sahile götürdü ve denizle buluşturdu.
Yumurta bırakmak için geldiği Manavgat kum mevkii olarak bilinen bölgede yolunu kaybeden Manavgat Su Temin Projesi terfi istasyonu yakınlarında köpeklerin saldırısına uğrayan caretta caretta itfaiye ekiplerinin operasyonuyla denize bırakıldı.
Terfi istasyonu yakınlarında balık avlayan 2 duyarlı vatandaş, köpeklerin sürekli havlamaları üzerine geldiklerinde köpeklerin sahilden yaklaşık 100 metre mesafede kum tepesinin dibinde bir caretta carettaya saldırdığını gördü. Köpekleri uzaklaştıran duyarlı vatandaşlar, caretta carettayı denize ulaştırmak istese de ağırlığı sebebiyle başaramayınca 112'yi arayarak durumu bildirdi.
112'ye gelen ihbarın ardından bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi dev caretta carettayı battaniyeye sarmak suretiyle güçlükle aracın kasasına aldı. Araç ile dalgaların yakınına kadar getirilen caretta caretta itfaiyeciler tarafından dalgalara kadar getirildikten sonra dalgalar arasında gözden kayboldu.
Yumurta bırakırken yolunu kaybeden dev caretta caretta köpeklerin saldırısına uğradı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
Antalya, Manavgat, Güncel
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