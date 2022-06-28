Yumurta bırakmak için kıyıya gelen caretta caretta misinaya dolandı - Son Dakika
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Yumurta bırakmak için kıyıya gelen caretta caretta misinaya dolandı

28.06.2022 12:37
Yumurta bırakmak için kıyıya gelen caretta caretta misinaya dolandı

Antalya'da yumurtalarını bırakmak için kıyıya gelen ve misinaya dolaşan caretta cerattanın yardımına otel çalışanları koştu.

Antalya'da yumurtalarını bırakmak için kıyıya gelen ve misinaya dolaşan caretta cerattanın yardımına otel çalışanları koştu. Çalışanlar tarafından misinadan kurtarılan kaplumbağa tekrar denize bırakıldı.

Olay, Aksu ilçesi Kundu Mahallesi plaj kısmında meydana geldi. 5 yıldızlı bir otelin çalışanları, yumurtasını bırakmak için kıyıya gelen ve hareketsiz şekilde duran caretta carettayı fark etti. Kontrol edilen kaplumbağanın çeşitli yerlerinden balık tutmak için kullanılan misinaya dolaştığı görüldü. Çalışanlar tarafından misinadan kurtarılan kaplumbağa tekrar denize bırakıldı.

Yaşanan o anlar ise çalışanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurta bırakmak için kıyıya gelen caretta caretta misinaya dolandı - Son Dakika

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