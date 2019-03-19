Yumurta Çocuk" Kendisi İçin Toplanan Parayı Yeni Zelanda Saldırısı Mağdurlarına Bağışlayacak
1 saat önce
Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısından sonra Müslümanlara yönelik yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırarak protesto eden Yumurta Çocuk lakaplı Will Connolly'nin, kendisi için toplanan bağışları saldırının...
Yeni Zelanda
'da yaşanan terör saldırısından sonra Müslümanlara yönelik yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırarak protesto eden Yumurta Çocuk lakaplı Will Connolly'nin, kendisi için toplanan bağışları saldırının mağdurlarına bağışlayacağı öğrenildi.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen saldırı sonrası, Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning, 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sebebini Müslümanların Yeni Zelanda'ya göç etmesi olarak yorumlamıştı. Yaptığı açıklama sonrası açıklamaları senatörün kafasında yumurta kırarak protesto eden 17 yaşındaki Avustralyalı genç Will Connolly'in, kendisi için 'Go Fund Me' sitesinden toplanan bağışları saldırının mağdurlarına bağışlayacağı açıklandı.
Bağışların toplandığı sayfada Connolly ile yapılan görüşmenin görselleri de paylaşıldı. İki taraf arasında yapılan konuşmadan, yumurta çocuğun sosyal medya kullanmaması konusunda sıkı bir talimat aldığını ifade etmesi ise dikkat çekti.
Bağış sitesinde şuana kadar 62 bin dolardan fazla para toplandı. - CANBERRA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:48 Kaynak: İHA
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