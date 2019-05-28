Son Dakika Haberleri: 'Yumurta çocuk' sözünü tuttu: Yeni Zelanda'daki saldırının mağdurlarına 100 bin dolar bağışladı
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'Yumurta çocuk' sözünü tuttu: Yeni Zelanda'daki saldırının mağdurlarına 100 bin dolar bağışladı

1 saat önce

Yeni Zelanda’daki cami saldırılarıyla ilgili ırkçı söylemlerde bulunan Avustralyalı senatörün kafasında yumurta kıran "Yumurta çocuk" lakaplı Will Connolly, mahkeme masrafları için toplanan yaklaşık 100 bin doları Christchurch mağdurlarına bağışladı

'Yumurta çocuk' sözünü tuttu: Yeni Zelanda'daki saldırının mağdurlarına 100 bin dolar bağışladı, System.String[]
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla ilgili ırkçı söylemlerde bulunan Avustralyalı senatörün kafasında yumurta kıran "Yumurta çocuk" lakaplı Will Connolly, mahkeme masrafları için toplanan yaklaşık 100 bin doları Christchurch mağdurlarına bağışladı.

Will Connoly, Instagram hesabından, "yargı masrafları ve daha fazla yumurta alması" için iki ayrı yardım kampanyasında toplanan 99 bin 922 doları Christchurch cami saldırılarından etkilenenlere bağışladığını duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:38 
Yeni Zelanda, Dünya
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