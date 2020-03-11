Yumurta gençleştirme tedavisiyle 11 yıl sonra çocuk hasreti son buldu - Son Dakika

Yumurta gençleştirme tedavisiyle 11 yıl sonra çocuk hasreti son buldu

DİYARBAKIR - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Necla İnanç, çocuk sahibi olmak için 11 yıl boyunca çalmadık kapı bırakmadı. Tedavilerinde olumsuz sonuç alan İnanç, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e göründü. Yumurta gençleştirme, erkeğe yapılan sperm antioksitan ve sperm detoks tedavisi sonucu İnanç'ın 11 yılık çocuk hasreti son buldu.

Viranşehir'de yaşayan 11 yıllık evli Necla İnanç, çocuk sahibi olmak istedi. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan İnanç, bu süreçte birçok yerde tedaviler gördü. Yapılan tedaviler olumsuz sonuç verince umutlarını yitiren İnanç, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Necla İnanç'a ileri derecede yumurta tembelliği, erkekte de hem sperm hareketinin hem de sayısının ileri derecede zayıflığı teşhisi konuldu. Yapılan yumurta gençleştirme ve yumurta detoksu tedavisi sonucunda çiftin 11 yıl sonra çocuk hasreti son buldu.

"Hem kadına hem de erkeğe tedavi verdik"

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 11 yıllık evli olduğunu ve kendilerine başvurduklarında ileri derecede yumurta tembelliği olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hasta daha önce birçok kliniğe başvurmuş. Tedaviler almış, uygulamalar yapılmış. Fakat bir türlü sonuca ulaşamamış. Çünkü hastada yumurta tembelliği olduğu için yarım bıraktığını da ifade ediyor. Yumurta tam aktif gelişemediği için gebelikte oluşmadığını dile getiriyor. Hastayı değerlendirdiğimizde hormonlarının yüksek olduğunu ve yumurta rezervinin çok ciddi anlamda azalmış olduğunu gördük. Aynı zamanda erkekte de hem sperm hareketinin hem de sayısının ileri derecede zayıfladığını gördük. Biz bu hastaya ilk önce yumurtaları güçlendirmek için yumurta gençleştirme tedavisi yaptık. Aynı zamanda erkeğinde spermi zayıf olduğu için sperm antioksitan tedaviyle sperm detoks tedavisi yaptık. Hem kadına hem de erkeğe tedavi verdik. Hasta ilk bize geldiğinde umutsuzdu. Hiçbir şekilde gebe kalmayacağını düşünüyordu. Ta ki kliniğimize geldikten sonra biz uygulayacağımız tedavileri söyleyinceye kadar. Tedaviye başladığımızda yumurta gençleştirme tedavisi, sperme detoks tedavisi uyguladık ve ondan sonra biz tüp bebek uygulamasına başladık. Tüp bebek uygulamasını yaptığımızda biz hastaya kaliteli yumurta elde etmek için yumurta gençleştirmenin yanında rahim gençleştirme uyguladık. İkisini kombine uyguladık. Hasta gerçek anlamda umutsuzdu, gebelik olmayacağını düşünüyordu. Transferimizi gerçekleştirdikten 12 gün sonra gebelik testine baktığımızda müthiş bir mutluluk oldu hastada. Hasta hiç inanmıyordu, ta ki gebelik kesesini görünceye kadar. Bu tedavilerde başarılı olmanın yolu altta yatan sebebi iyice araştırmak. Altta yatan sebebe yönelik tedavi vermek lazım. doğru hekim, doğru klinik ve doğru tedavi başarının altın anahtarıdır."

"Millete özeniyordum, anne olmak istiyordum"

Anne adayı Necla İnanç, arkadaş tavsiyesi ile Hakan hocanın yanına geldiğini söyledi. İnanç, "Onun da 12 yıl çocuğu yoktu. Burada ikiz çocuğu oldu. Bizde Hakan hocanın yanına geldik. Önce tüplerime baktılar tıkalıydı açtırdılar. Ondan sonra yumurta tembelliği vardı. Çok gezdim hiç çocuğum olmadı. Hakan hocanın yanına geldim ve şuan gebeyim. Çok rahatsız oluyordum, istiyordum ki çocuğum olsun. Hiç konuşmuyordum. Milleti görüyordum özeniyordum. Ben de anne olmak istiyorum. Acaba bir gün çocuğum olacak mı diye düşünüyordum. Çok şükür Hakan hoca sayesinde çocuğum oldu. Gebeyim şuan. Çok mutluyum ve bugün keseyi de gördüm. Hakan hoca ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.