Yumurta hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yumurta hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

Yumurta hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı

6 saat önce

Başkent'te bir kuruyemiş dükkanının önündeki bir koli yumurtayı çalan 3 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

Yumurta hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı, System.String[]

Başkent'te bir kuruyemiş dükkanının önündeki bir koli yumurtayı çalan 3 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.


Olay, Sincan ilçesi Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kuruyemişçi dükkanının önüne gelen 3 kadın, müşteri gibi davranıp etrafı gözetleyerek uygun anı bekledi. Birkaç defa yumurtaları çalmayı deneyen hırsızlar, dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanıp bir koli yumurtanın üstünü örterek alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, 3 kadının soğukkanlı şekilde çaldıkları yumurtaları sayması dikkat çekti. - ANKARA

Saraybosna, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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