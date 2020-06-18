Yumurta ihracatı ülke değiştiriyor - Son Dakika

Yumurta ihracatı ülke değiştiriyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'de üretilen 3 yumurtadan birinin yurt dışına gönderildiğini belirterek, "Irak'ta geçen yıl yaşanan olumsuz sonuçlar sonrasında sektör Katar, BAE, Umman, Suudi Arabistan ve Türki Cumhuriyetlere yöneldi" dedi.

Yumurta ihracatı ülke değiştiriyor, System.String[]

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'de üretilen 3 yumurtadan birinin yurt dışına gönderildiğini belirterek, " Irak'ta geçen yıl yaşanan olumsuz sonuçlar sonrasında sektör Katar, BAE, Umman, Suudi Arabistan ve Türki Cumhuriyetlere yöneldi" dedi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yumurta üretimi hakkında, "Türkiye dünyada yumurta ihracat eden ülkeler arasında 2008'de yedinci sırada, 2009 yılında sekizinci sırada, 2010 yılında altıncı sırada, 2011 yılında üçüncü sırada yer almıştır. 2012 yılı itibariyle Hollanda'dan sonra ikinci sıraya yerleşmiş olan Türkiye, 2017 yılı itibariyle dünyada en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında dördüncü sıraya gerilemiştir. Son dokuz yıllık sürede yumurta ihracatı 195 milyon adetten 4.5 trilyon adete yükselmiş ve yumurta ihracatının üretimdeki payı 2006 yılında % 2.42 iken son yıllarda bu rakam % 29.70'e yükselmiştir. Bu da üretim miktarına paralel olarak ihracat potansiyelimizin de iyi bir noktaya ulaştığını göstermektedir" diyerek bilgi verdi.


"İhracat yapılan ülkeler incelendiğinde daha çok ülkemizin çevresinde bulunan yakın komşu ülkelerin çoğunlukta yer aldığını görebiliriz. Ancak bu coğrafyada yer alan ülkelerdeki istikrarsızlık ve ulusal politikalar dolayısıyla önemli ihracat pazarımızı kaybetmekteyiz" diyen Şahin, "Irak'ta geçen yıl yaşanan olumsuz sonuçlardan dolayı bu ülkeye ihracatımız sekteye uğramıştır. Bunun üzerine sektör başka ülkelere yönelmeye çalışmıştır. Katar, BAE, Umman, Suudi Arabistan, Türki Cumhuriyetleri gibi çeşitli ülkelere ihracatlar başlamış, daha öncesinde ürün gönderilen ülkelerde ihracat miktarlarında artışlar yaşanmaya başlamıştır" ifadesinde bulunarak şu bilgileri verdi:


"İlimizden halen bu ülkelere haftalık bazda yaklaşık 10 tır ile 3,5-4 milyon adet yumurta gönderilmektedir. Diğer bir deyişle ilimizde üretilen her üç yumurtadan birini yurtdışına göndermekteyiz.


Yumurtada KDV'nin yılbaşında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi ile biraz rahatlayan sektör, yeni ihracat yapılacak ülkeler bulunması, ihracat yapılan ülkelere yapılan ihracat miktarının artırılması ve Ülke genelinde kuruluşu sağlanabilecek tek elden pazarlamaya yetkili ve etkili satış yapabilecek kuruluş vasıtasıyla daha güçlü bir sektör haline gelecektir." - KAYSERİ

Mustafa Şahin, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yumurta ihracatı ülke değiştiriyor - Son Dakika Ekonomi

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