Yumurta ihracatında "damızlık" talebiyle artış yaşanıyor

Türkiye'nin yumurta ihracatı yılın 5 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 151 milyon 410 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin kanatlı sektörü ihracatı ocak-mayıs döneminde 264 milyon 693 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Sektör ihracatında en ciddi artış ise yumurtada yaşandı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 93 milyon 25 bin dolar olan yumurta ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 63 artarak 151 milyon 410 bin dolara çıktı.

Yumurta ihraç edilen ülkeler arasında Rusya ilk sıraya yükseldi. Ocak-Mayıs 2020'de 1 milyon 734 bin dolar olan Rusya'ya yumurta ihracatı bu yılın aynı döneminde 26 milyon 565 bin dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirliklerine olan yumurta ihracatı ise 10 milyon 552 bin dolardan 23 milyon 342 bin dolara çıktı. Uzun yıllardır yumurta ihracatında ilk sırada yer alan Irak ise 20 milyon 328 bin dolarla 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye, yumurta üretiminde ilk 10'da

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, AA muhabirine, salgınla beraber hem iç hem dış pazarda yumurta talebinin arttığını söyledi.

Ancak bu artışın sofralık yumurtadan kaynaklanmadığını belirten Girit, "Bu yükselişin sebebi damızlık yumurta. Özellikle son günlerde Rusya, İran, Kazakistan gibi ülkelere çok yoğun bir şekilde göndermeye başladık." dedi.

Satılan damızlık yumurtaların etlik piliç yetiştiriciliği için kullanıldığına işaret eden Girit, Türkiye'nin yumurta üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkati çekti.

Girit, şöyle konuştu:

"Tabii asıl amacımız her zaman son tüketiciye ürün satmak olmalı. Ancak bu ülkeler bizden zaten yumurta da almıyorlardı. En azından damızlık yumurta satarak döviz girdisi sağlıyoruz. Bu konuda rakiplerin de olduğunu düşünürsek bunun bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar değerli ürünler. Bu ülkelerin bize güvendiğinin bir göstergesi." diye konuştu.

Sofralık yumurtada Balkan coğrafyasına yönelik çalışmalar yapıldığına değinen Girit, "Bosna Hersek'e ihracata başladık. Avrupa ülkelerinde de çalışmalar var. Bu pazarların açılmasıyla sofralık yumurta ihracatımız daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.