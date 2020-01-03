Yumurta ihracatının önünün açılması için KDV indirimi ilk adım oldu - Son Dakika
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Yumurta ihracatının önünün açılması için KDV indirimi ilk adım oldu

7 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, yumurtada toptancılar için KDV'nin yüzde 8'de yüzde 1'e düşürülmesinin, ihracatının açılması ve yumurta üreticilerinin sıkıntılarının giderilmesi için ilk adım olduğunu belirtti.

Yumurta ihracatının önünün açılması için KDV indirimi ilk adım oldu, System.String[]

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, yumurtada toptancılar için KDV'nin yüzde 8'de yüzde 1'e düşürülmesinin, ihracatının açılması ve yumurta üreticilerinin sıkıntılarının giderilmesi için ilk adım olduğunu belirtti.


Milletvekili ve Irak Özel Temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının 2019 yılı değerlendirmesinde bir soru üzerine Irak ile yaşanan yumurta ihracatı sorunu ve yumurtada yüzde KDV'in yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini değerlendirdi. Yumurta ihracatının önünün tekrar açılması için ilk adım olarak KDV'nin inmesi gerektiğini ve bunun da yapıldığının altını çizen Eroğlu, "Ben Irak yönetimi ile yumurta ihracatı ile daha öce Temmuz ayında görüşmüştüm. Fakat parlamento yerli üretimi teşvik amacıyla özellikle ithalatı yani bizden ihracatı da dahil olmak üzere yasaklamış. Ama şuanda yumurta başka ülkelerden gidiyor ama pahalı, 3 katı. Bunu farkında. Bunu üzerine özellikle Büyükelçi Hasan Jannabi benim de mevkidaşım, eski dostum. Geldiği zaman bize bazı tavsiyelerde bulundu. Biz İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası'nda yapılacakları tespit ettik. Yumurtacılar, ticaret ve sanayi odamız, borsamız birlikte bir çalışma yapıyor. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. (Irak'a yumurta ihracatını gerçekleştireceğiz) bunu için KDV'nin inmesi gerekiyordu. Toptancılar için kararname çıktı, yüzde 1e indi. İkinci adım başka ülkelere de ihracatı ele alıyoruz. Yumurtacılarla toplantı yaptık. Ayrıca Irak'a yumurta ihracatı açılması için mecliste bir karar almışlar o kararın değişmesi gerekiyor. Biz mevcut Tarım Bakanını gerekse milletvekillerini davet ediyoruz. İnşallah onlarla çözüm bulacağız. Irak işadamları ile bizim işadamlarımız orada bir tesis kursun diye bir takım çalışmalar yapılıyor. Buna da Irak makamları sıcak baktı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Milletvekili, AK Parti, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:33 Kaynak: İHA
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