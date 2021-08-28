1) Açıldığı sene ismiyle de konuşulan, Alaçatı'nın popüler mekanı aşağıdakilerden hangisi?
a. Marangoz b. Esnaf c. Dayı d. Mahkeme
2) Kilis'in bolca Antep fıstığı kullanarak yapılan kadayıf tatlısının adı ne?
a. Fıstık rüyası b. Cennet çamuru c. Yuva tatlısı d. Helva-i hakani
3) Küçük küpler halinde doğramak anlamına gelen terim hangisidir?
a. Tavşan burun b. Jülyen c. Sıçandişi d. Piyazlık
4) Aşağıdakilerden hangisi ilkçağlarda kaşık yapmak için kullanılan malzemelerden biri değildir?
a. Hindistan cevizi b. Deniz kabukluları c. Kemik ve dis¸ler d. Yumurta kabuğu
5) Prestiji tüm dünyada kabul gören 'The World's 50 Best' seçkisine giren ilk Türk restoranı hangisidir?
a. Changa Taksim b. Mikla c. Hünkar d. Neolokal
6) Eskiden pikniklerde, lavaş ekmeğe dürüm yapılarak yenen, bol taze soğanlı yumurta piyazının adı nedir?
a. Çılbır b. Menemen c. Nergizleme d. Bohça
7) Hangisi çırpılmış yumurtaya batırılarak pişen, Fransız usulü sıcak sandviç anlamına gelir?
a. Croque monsieur b. Croque madame c. Mösyö pan d. Egg's benedict
8) Buğday haşlanıp kabuğu alındıktan sonra dövülürse ismi ne olur?
a. Dövme b. Bulgur
c. Kısır d. Yarma
Son Dakika › Magazin › Yumurta kabuğundan kaşık olur mu? Sıçandişi mi doğradık, piyazlık mı? - Son Dakika Magazin