Yumurta kabukları hünerli ellerinde sanata dönüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yumurta kabukları hünerli ellerinde sanata dönüşüyor - Son Dakika

Yumurta kabukları hünerli ellerinde sanata dönüşüyor

6 saat önce

Bitlis Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı, üzerine çeşitli figürler işlediği atık yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor.

Yumurta kabukları hünerli ellerinde sanata dönüşüyor, System.String[]

Bitlis Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı, üzerine çeşitli figürler işlediği atık yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor.

Tatvan'da açtığı karma sanat atölyesinde çalışma yürüten Hancı, bugüne kadar yaptığı birçok eserin yanı sıra şimdi de oyma sanatıyla yumurta kabuğunun üzerine figürler çizmeye başladı.

Hancı, bu sanatı gerçekleştirmek için üç ay önce evinde topladığı ve başka yerlerden getirttiği yumurta kabuklarını hünerli elleriyle ince işçilikten geçirerek üzerlerine değişik figürler işliyor.

Türkiye'de yumurta kabuğuna oyma sanatını uygulayan tek kadın olmanın haklı gururunu yaşayan Hancı, öğrendiği bu sanatı etrafındaki kadınlara da öğretiyor.

Hancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 ay önce merak ettiği bu sanatı gerçekleştirmek için araştırma yaptığını belirtti.

Yaptığı araştırmalarda Türkiye'de yumurta sanatını icra eden çok fazla sanatçının olmadığını gördüğünü anlatan Hancı, şöyle konuştu:

"Çok güzel sonuçlar aldık. Kaz, hindi, deve kuşu ve tavuk yumurtasını üzerine bir şeyler çizmeye başladım. Bunu başardığımı görünce yaygınlaştırmak istedim. Çalışmalarımız yoğun ilgi ve talep gördü. Kaz Yetiştiricileri Birliğinden siparişler aldık. Bir hindinin, kazın etinden ve tüyünden ziyade yumurtalarının da sanata dönüştürülmesi onlar tarafından büyük ilgi gördü."

Türkiye, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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