Yumurta kolisinden elbise yapan engelli gençler defileye çıkacak

İZMİR'in Urla ilçesinde, Kızılay'ın öncülüğünde bir araya gelen zihinsel engelli ve otizmli gençler, topladıkları gazete, naylon, plastik, yumurta kutusu, çuval ve duş perdesi gibi birçok geri dönüşüm malzemesinden kıyafet yapıyor. Anneleriyle birlikte Kızılay Urla Şube binasında bir araya gelerek gelinlikten, yağmurluğa kadar birçok kıyafet tasarlayan gençler, ünlü modacı Hakan Akkaya'nın da desteğiyle bir defile düzenleyecek.

Urla'da, Dere Sokağı'ndaki Kızılay Urla Şube binasına anneleriyle gelen zihinsel engelli ve otizmli gençler, kendi çabalarıyla topladıkları farklı geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet tasarlıyor. Duş perdesinden yağmurluk, çeşitli dantel ve oyalardan gelinlik, gazete, yumurta kolileri ve çuvallardan elbise, naylonlardan şapka ve çanta yapan engelli gençler, görenleri azimleriyle kendilerine hayran bırakıyor. Dikiş ve kesim gibi ince işleri anneler yaparken, gençler daha çok geri dönüşüm malzemelerinin toplanması, bunların depolanması, ütüleme ve kıyafet yapımındaki diğer görevleri yerine getiriyor. Gençler, hem sosyalleşiyor hem de birlikte bir şeyler üretebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

DEFİLE HEYECANI

Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, yapılan kıyafetlerle ilçedeki Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde, gelecek 7 Aralık 'ta bir defile yapılacağını belirterek, herkesi etkinliğe davet etti. Ünlü modacı Hakan Akkaya'nın da kendilerine yol gösterdiğini ve destek olduğunu berliteren Saltık, "Bu, bizim yapacağımız ilk defile değil. Bundan önce de geri dönüşüm malzemeleriyle 4 defile yaptık, ancak hiçbiri bu kadar geniş çaplı değildi. Bu sefer çok iyi hazırlandık ve kıyafet sayımızı fazla tuttuk. Gençler ve velilerimiz oldukça heyecanlı, defile gününü iple çekiyoruz" dedi. İlçedeki engellilere karşı birçok faaliyet yürüttüklerini belirten Saltık, "Bizler engelli gençlerimizin sosyalleşmesi için, samimi olarak çalışıyoruz. Onlara neler katabiliriz, nasıl faydamız dokunur diye sürekli düşünüyoruz. Onlarla beraber bir koro oluşturduk ve çeşitli belediyelerin etkinliklerinde, festivallerinde sahne aldık. Böylece, gençlerimizi evlerine mahkum etmiyoruz. Engelli gençlerimizin birlikte bir şeyler üretmesi, bizleri mutlu ettiği kadar kendilerini de mutlu ediyor. Onların herhangi bir faaliyet esnasındaki mutluluğunu görmek bizleri daha da perçinliyor" dedi.

'MUTLULUĞU GÖZLERİNDE GÖRÜYORUZ'

Otizmli çocuğu olan annelerden Sera Erak (47) da, Kızılay'ın ilçedeki tüm faaliyetlerine memnuniyetle katıldıklarını belirterek, "Evde oturmak, bir insanın kendine yapabileceği en büyük zulüm. Bizler burada güzel işlere imza atıyoruz ve birlikte bir şeyler yapmanın tadını çıkarıyoruz. Çocuklarımız da burada bulunmaktan, şarkılar türküler söylemekten ve geri dönüşüm malzemelerinden kıyafetler yapmak gibi farklı etkinliklere katılmaktan büyük keyif duyuyor. Bunu, tüm anneler olarak onların gözlerinde ve sözlerinde görebiliyoruz" dedi.