Yumurta Markette 90 Kuruş, Pazarda 45 Kuruş

Kütahya'nın Emet ilçesinde 30 yıldır yumurta satarak geçimini sağlayan Şaban Beydemir, marketlerde 90 kuruş olan yumurtayı pazarda 45 kuruşa satıyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 30 yıldır yumurta satarak geçimini sağlayan Şaban Beydemir, marketlerde 90 kuruş olan yumurtayı pazarda 45 kuruşa satıyor.



30 yıldır bu sektörde çalıştığını ve ilk defa pazar ile market satışı arasında yarı yarıya fark olduğunu gördüğünü belirten Beydemir bu durumu hayretle seyrediyoruz dedi.



Beydemir, "Yumurtanın şuan yerinde maliyeti 30 kuruş ve biz bunu pazarda 45 ile 60 kuruş arasında boyutuna göre satıyoruz. Ancak marketlerde aynı yumurta 70 kuruş ile 1 lira arasında değişiyor. Burada dönen oyunun ne olduğunu bilmiyoruz. Biz pazar tezgahımızı açıp halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye 30 yıldır olduğu gibi devam ediyoruz. Bizde yumurtaya zam yok. 45 kuruşa yumurta satmaya devam ediyoruz. Yumurtayı bile dolara bağlayan marketçilere tek bir sözüm var. Dolar düştü hadi sizde indirin yumurta fiyatlarını" dedi - KÜTAHYA

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