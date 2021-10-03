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YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR - Son Dakika

YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR

03.10.2021 11:34
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR, System.String[]

TÜRKİYE'de tek, dünyada ise altıncı olan Afyonkarahisar'daki İsmail Kumartaşlı Yumurta Sanatları Tanıtım Merkezi'nde bulunan Burma pitonu yumurtası ilgi odağı oldu.

TÜRKİYE'de tek, dünyada ise altıncı olan Afyonkarahisar'daki İsmail Kumartaşlı Yumurta Sanatları Tanıtım Merkezi'nde bulunan Burma pitonu yumurtası ilgi odağı oldu. İçerisinde embriyo bulunmayan yumurta içerisine özel bir solüsyon konulan cam kavanozda sergileniyor.

Afyonkarahisar'da bulunan İsmail Kumartaşlı Yumurta Sanatları Tanıtım Merkezi'nde vahşi doğa da dahil olmak üzere 240 canlıya ait 308 yumurtanın yanı sıra yumurta sanatları üzerine çalışma yapan ustaların eserleri sergileniyor. Yumurta ve eserlere ilave olarak yumurta tarihçesi ve tavuk tarihiyle ilgili belge ve dokümanların da yer aldığı merkezde 90 yumurta kırılarak oluşturulan 19 bin parça halindeki Atatürk'ün Kocatepe'de resmedilen figürü de bulunuyor. Merkezde köpek balığı, bukalemun, caretta caretta ve deve kuşu gibi vahşi hayvanların da yumurtaları bulunurken, bunlar arasına son olarak piton yumurtası da eklendi. Antalya'daki bir merkezden getirilerek özel solüsyon içerisine konulan ve embriyosuz Burma pitonu yumurtası ilgi odağı oldu.

'MERKEZDE 240 ÇEŞİT CANLIYA AİT 108 YUMURTA VAR'

Afyonkarahisar İsmail Kumartaşlı Yumurta Sanatları Tanıtım Merkezi'nin Müdürü Ahmet Kayar, merkezin Afyonkarahisar Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunduğunu kaydetti. Ahmet Kayar, 240 çeşit canlıya ait 308 yumurtanın bulunduğu merkezimizde vahşi doğa hayvanlarının da yumurtaları bulunmaktadır. Bunlar kertenkelegiller, bukalemun, tartara, salyangoz, piton yılanı, caretta caretta, ipekböceği, köpek balığı ve deve kuşu yumurtaları da yer almaktadır. Merkezimizde bulunan bu yumurta çeşitlerimizle birlikte kanatlı hayvanlarımızın çeşitliliği de çok fazladır. Türkiye ve dünya genelinde 100'e yakın yumurta mevcuttur sergimizde. Merkezimizde çocuk, ustaların da el sanatlarını unutmadık. Down sendromlu küçük çocuklarımız olan ustalarımızın da eserleri yer almaktadır. Merkezimizde bulunan tüm eserlerimiz çeşitli ustalar tarafından işlenmiş ve farklı figürler bulunmaktadır. Yumurta tarihçesi ve tavuk tarihiyle ilgili belge ve dokümanlar da yer almaktadır. Eserler içinde 90 yumurta kırılarak 19 bin parça halindeki Atatürk figürümüz yer almakta. Dünyanın en küçüğü olan Hint bülbülü yumurtası da yer almaktadır dedi.

'ZİYARETÇİ SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ'

Yumurta Sanatları Tanıtım Merkezi'nin özgün bir çalışma olduğuna dikkati çeken İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, merkezin Türkiye'ye ve dünyaya ses getiren bir yapısı bulunduğunu kaydetti. Dünyada 5 ülkede yumurta sanatları ile ilgili merkez olduğunu dile getiren Tanır, Rusya, Ukrayna, Çin, Almanya, ABD'de var. Bu ülkelerdekiler de bu kadar nitelikli değil, bildiğimiz kadarıyla. Burada hem yumurta çeşitlerini, ırkını görebiliyorsunuz hem de yumurta sanatlarıyla ilgili kısımlar görebiliyorsunuz. Buraya gelenlere hem eğitim veriyoruz bir taraftan yani çocuklarımıza yumurtayı yiyebilme noktasında önemli katkı sağladığını söyleyebilirim. Şu ana kadar ziyaret eden sayısı 15 bini geçti diye konuştu.

'YUMURTANIN İÇERİSİNDE EMBRİYO YOK'

'Neden Afyonkarahisar'da Yumurta Sanatları Tanıtım Merkezi var' diye soranlara da cevap veren Ahmet Tanır, Türkiye'deki yumurta borsasının Afyonkarahisar'da belirlendiğini vurguladı. Merkezdeki yumurtaların hepsinin içerisinin içinin boşaltılarak kimyasal maddelerle dezenfekte edildiğini ve koruma altına alındığını da kaydeden Tanır, sergiledikleri yumurtalar arasında piton yumurtasının ilgi çekenlerden biri olduğunu aktardı. Ahmet Tanır, piton yumurtasıyla ilgili şu bilgiyi verdi

Burada görmüş olduğunuz piton yılanının yavrusunun derisidir bu. Afrika'dan getirilen Burma pitonudur bu. Antalya'daki Wild Park tarafından bize sağlandı. Görmüş olduğunuz yumurtanın içerisinde embriyo yoktur. Çünkü biz doğadan almış olduğumuz yumurtaların embriyolu olmamasına dikkat ediyoruz, doğayı koruma adına, o dengeyi gözetme adına dikkat ediyoruz. Dolayısıyla buradaki yumurtalar da bu hassasiyeti özellikle gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum.

YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR
YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR

Karahisar, Myanmar, Türkiye, Yumurta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUMURTA MÜZESİNDE PİTON YUMURTASI İLGİ ÇEKİYOR - Son Dakika


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