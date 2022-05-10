Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu: "Her tarafından ateş fışkırıyordu" - Son Dakika
Üye Girişi

Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu: "Her tarafından ateş fışkırıyordu"

10.05.2022 09:12
Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu: "Her tarafından ateş fışkırıyordu"

Edirne'de yumurta pişirirken kendini yakan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de yumurta pişirirken kendini yakan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının oğlu korku dolu anları anlattı.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Seher Gezgin, piknik tüpünde yumurta pişirirken kendini yaktı. İş dönüşü eve gelen kadının oğlu Çağrı Gezgin, annesinin alevler içinde olduğunu görünce önce elleriyle ardından da battaniye yardımıyla alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme polisleri de, evde inceleme gerçekleştirdi. Kadının oğlu Çağrı Gezgin, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Eve geldiğinde annesini alevler içinde gördüğünü anlatan Çağrı Gezgin, "Alevleri elimle söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Ardından battaniye ile söndürmeye çalıştım. Motosiklette alevli bir iskelet görseli var onun gibi yanıyordu. Her tarafından alevler fışkırıyordu. Bildiğim kadarıyla yemek yapıyordu, çünkü tüp vardı" dedi.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa - İHA)

Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu: Her tarafından ateş fışkırıyordu
Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu: Her tarafından ateş fışkırıyordu
Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu: Her tarafından ateş fışkırıyordu
Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu: Her tarafından ateş fışkırıyordu
Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu: Her tarafından ateş fışkırıyordu

YORUMLAR
500
Tavşanburnu Tabiat Parkı Kapılarını Açtı Tavşanburnu Tabiat Parkı Kapılarını Açtı Edirneli Yurttaş, Annesini Yangından Kurtardı Edirneli Yurttaş, Annesini Yangından Kurtardı Festivalde ücretsiz 1,5 ton Tava Ciğer dağıtılacak Festivalde ücretsiz 1,5 ton Tava Ciğer dağıtılacak

piknik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu: 'Her tarafından ateş fışkırıyordu' - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:34:28. #1.13#
SON DAKİKA: Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu: "Her tarafından ateş fışkırıyordu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement