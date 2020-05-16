Yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ateşi yaktığı belirlenen ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen A.M, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı incelemede, yangının başladığı yerde ateş yakılarak teneke kutuda yumurta pişirildiği ve çevrede gıda maddeleri bulunduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

-Yangına müdahale çalışmaları ANTALYA (AA - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yumurta pişirirken yangına neden olan kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya