Son Dakika Haberleri: Yumurta sektörü Irak'ın ithalat yasağının kalkmasını bekliyor
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Yumurta sektörü Irak'ın ithalat yasağının kalkmasını bekliyor

1 saat önce

BİR Yönetim Kurulu Başkanı Afyon, "Irak, ihtiyaç analizi yaparak, ne kadar yumurta alacağını belirleyip ithalatı kotalı şekilde açabilir.

Yumurta sektörü Irak'ın ithalat yasağının kalkmasını bekliyor, System.String[]
YUM-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Afyon, " Irak, ihtiyaç analizi yaparak, ne kadar yumurta alacağını belirleyip ithalatı kotalı şekilde açabilir. Arz-talep dengesine göre ihtiyaçları netleşince yumurtayı ilk olarak Türkiye'den alacaklarını belirttiler." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:23 
Afyon, Irak, Ekonomi
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