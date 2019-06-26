Yumurta sektörü Irak'ın ithalat yasağının kalkmasını bekliyor
1 saat önce
BİR Yönetim Kurulu Başkanı Afyon, "Irak, ihtiyaç analizi yaparak, ne kadar yumurta alacağını belirleyip ithalatı kotalı şekilde açabilir.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:23
YUM-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Afyon
, " Irak
, ihtiyaç analizi yaparak, ne kadar yumurta alacağını belirleyip ithalatı kotalı şekilde açabilir. Arz-talep dengesine göre ihtiyaçları netleşince yumurtayı ilk olarak Türkiye
'den alacaklarını belirttiler." dedi.
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