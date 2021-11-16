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Yumurta üreticileri tedbir alınmazsa batacak - Son Dakika

Yumurta üreticileri tedbir alınmazsa batacak

16.11.2021 19:27
Yumurta üreticileri tedbir alınmazsa batacak

Artan maliyetler karşısında dayanamayan yumurta üreticileri iş yerlerini kapatma noktasına gelirken, üreticiler Bakanlıktan kanatlı üreticileri için de bir destekleme çalışması yapılmasını istiyor.

Artan maliyetler karşısında dayanamayan yumurta üreticileri iş yerlerini kapatma noktasına gelirken, üreticiler Bakanlıktan kanatlı üreticileri için de bir destekleme çalışması yapılmasını istiyor.

Yumurta üreticileri diğer hayvansal üretimlerde olan desteklemeler gibi tavuk üreten damızlık işletmelere 'damızlık desteği', yumurta üreten üreticilere de tıpkı sütte olduğu gibi 'yumurta üretim' desteği yapılmasını bekliyorlar.

Veteriner Hekim ve Beslenme Rasyon Uzmanı İsmail Kanburoğlu, "Kanatlı üreticileri için de bir destekleme çalışması bakanlıkça tertip edilip üreticiye yansırsa, hem üretim artacak hem de üretici rahat bir nefes alacak. Kasım ayına girdiğimiz bu dönemde bundan tam 8 ay önce 50 kg tavuk yemi 140 lira iken bugün 230 liraya gelmiş durumda. Üretim yapılan işletmelerde kullanılan elektrik, su ve ısınma için kullanılan materyallere gelen zam da aynı oranda artmış durumda. Aynı şekilde yumurtanın kolileşmesinde kullanılan materyaller, viol, kağıt ve diğer sarf malzemeler ise yüzde 100 ün üzerinde zamlanmış durumda. Artan yem maliyetleri ve diğer giderlerin artması sonucu yumurta tavukçuluğu can çekişir duruma geldi. Üreticiler hayvanlarını kestirmeye başladı. Yem fiyatları sürekli artarken üreticinin toptan sattığı yumurta fiyatları düşüyor" diye konuştu.

Kanburoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada küçük ve orta ölçekli yumurta üreticisinin artık dayanma gücü kalmadı. Bu biraz daha böyle sürerse çok yakın bir zamanda tüketici tanesi 2 liradan yumurta almak zorunda kalabilir. Ben Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bu konuya ciddi anlamda eğileceğini düşünüyorum. Çünkü yumurta çocuklarımızın sağlığı için ne kadar yararlı bir besin ise ihracat için de ülkemiz adına o denli önemli bir ürün. Bu nedenledir ki; diğer hayvansal üretimlerde olan desteklemeler gibi tavuk üreten damızlık işletmelere 'damızlık desteği', yumurta üreten üreticilere de tıpkı sütte olduğu gibi 'yumurta üretim' desteği sağlanırsa yangın kontrol altına alınabilir" dedi.

(Fatih Ak/İHA)

Yumurta üreticileri tedbir alınmazsa batacak
Yumurta üreticileri tedbir alınmazsa batacak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yumurta üreticileri tedbir alınmazsa batacak - Son Dakika


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