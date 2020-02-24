Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği kuruldu - Son Dakika Ekonomi

Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği kuruldu

6 saat önce

Türkiye yumurta endüstrisinin dünyadaki rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Ankara'da Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) kuruldu.

Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği kuruldu, System.String[]

Türkiye yumurta endüstrisinin dünyadaki rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Ankara'da Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) kuruldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin geçici yönetim kurulu başkanlığına Anako Yumurta ve Ürünleri AŞ'nin sahibi Metin Akman seçildi.

Akman, konuyla ilgili değerlendirmesinde, ülke ekonomisine katkıda bulunmak adına yumurta üreticileri, damızlıkçıları, pastörize likit yumurta ve ileri işlenmiş yumurta ürünleri sanayicilerini, sektöre girdi sağlayan tedarikçiler ve akademisyenler ile yumurta ürünleri kullanıcılarını bir çatı altında topladıklarını ifade etti.

Metin Akman, tüm çalışmalarını yumurta endüstrisindeki küresel gelişmeleri yakından takip ederek sektörün geleceğini ortak akılla şekillendirmeye ve sürdürülebilirliğini sağlamaya adayacak olan YÜSAD'ın, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon ve dayanışma içinde ülkenin ve sektörün yararına çalışacağını bildirdi.

Açıklamada, derneğin hedefleri ise şöyle sıralandı:

"Yumurta endüstrisinin tüm paydaşlarının yararını gözeterek, endüstrinin sorunlarını tespit etmek, politika geliştirmek ve mevzuat önerisinde bulunmak, çözüm üretmek, uluslararası pazarlama standartlarına uyulmasını teşvik etmek, uluslararası ticaret sorunlarını incelemek ve çözüm üretmek, tüketici eğilimlerini merkeze alarak, yumurta ve ürünlerinin tüketiminin artırılmasına yönelik kampanyalar düzenlemek ve bunun için sağlıklı hayvanlardan güvenilir yumurta ve yumurta ürünleri üretilmesine katkı sunmak, tavuk refahının iyileştirmesini teşvik etmek, bilgi kirliliği ile mücadele etmek, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri, döngüsel ekonomi, çevre sorunları ve gıda enflasyonunu gözeten bir yaklaşımla, imha edilmesi gereken yumurta ve yumurta ürünlerinin diğer sanayilerde kullanımını sağlamak, tavuk dışkılarının değerlendirilmesine dönük projeler geliştirmek, pastörize sıvı yumurta (PSY) kabuk atıklarını değerlendirmek, yumurta ve yumurta ürünlerine dair istatistikleri ve pazar bilgilerini derlemek ve bu bilgileri paylaşmak, yumurta endüstrisini yurt içi ve yurt dışı platformlarda temsil etmek ve uluslararası kuruluşlar ile iletişim ve iş birliği kurmak."

Metin Akman, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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