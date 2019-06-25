Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak
2 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı son dönemde ihracat daralması nedeniyle mali sıkıntı yaşayan yumurta üreticilerine destek olmak amacıyla harekete geçti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:06 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı son dönemde ihracat daralması nedeniyle mali sıkıntı yaşayan yumurta üreticilerine destek olmak amacıyla harekete geçti.
Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) yumurta üreticilerine 90 gün vadeli vade farksız mısır satışı yapacak. Söz
konusu mısır satışıyla birlikte, ürettikleri yumurtaların büyük bir bölümünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan yumurta sektörünün rahatlaması bekleniyor.
TMO'nun mısır satışları, sektörün yem hammadde temininde sıkıntıya düşmemesi için aralıksız devam edecek. Mısır
satışı, piyasa istikrarının sağlanması için de önemli bir adım olacaktır. - ANKARA
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Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak
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