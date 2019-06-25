Son Dakika Haberleri: Yumurta üreticilerine vadeli mısır satışı
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Yumurta üreticilerine vadeli mısır satışı

1 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade farksız mısır satışı gerçekleştirilecek.

Yumurta üreticilerine vadeli mısır satışı, System.String[]
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade farksız mısır satışı gerçekleştirilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, son dönemde ihracat daralması nedeniyle mali sıkıntı yaşayan yumurta üreticilerine destek olmak amacıyla harekete geçti.
Bu kapsamda TMO tarafından, yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade farksız mısır satışı yapılacak. Söz konusu satışla, ürettikleri yumurtaların büyük bölümünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan yumurtacılık sektörünün rahatlaması bekleniyor.
TMO'nun mısır satışları, sektörün yem ham maddesi temininde sıkıntıya düşmemesi için aralıksız devam edecek.
Mısır satışı, piyasa istikrarının sağlanması için de önemli bir adım olacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:13 Kaynak: AA
Toprak Mahsulleri Ofisi, Mısır, Güncel
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