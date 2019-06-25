Yumurta üreticilerine vadeli mısır satışı
1 saat önce
Toprak Mahsulleri Ofisince, yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade farksız mısır satışı yapılacak.
Toprak Mahsulleri Ofisince, yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade farksız mısır satışı yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:18
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