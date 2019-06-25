Son Dakika Haberleri: Yumurta üreticilerine vadeli mısır satışı
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Yumurta üreticilerine vadeli mısır satışı

1 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisince, yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade farksız mısır satışı yapılacak.

Yumurta üreticilerine vadeli mısır satışı, System.String[]
Toprak Mahsulleri Ofisince, yumurta üreticilerine 90 gün vadeli, vade farksız mısır satışı yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:18 
Ekonomi
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