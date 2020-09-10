Yumurta üretimi Temmuz'da yüzde 2.1 azaldı

Türkiye genelinde yumurta üretimi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 2.1 azalarak 1 milyar 541.76 milyon adete geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Temmuz'da aylık bazda;

tavuk eti üretimi yüzde 7.3 azalarak 174 bin 329 tona,kesilen tavuk sayısı yüzde 6.2 azalarak 99 milyon 95 bin adete,hindi eti üretimi yüzde 10.7 azalarak 5 bin 620 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.5 artarak 1.54 milyar adete yükseldi.TÜİK verilerine göre, Temmuz'da yıllık bazda;hindi eti üretimi yüzde 8.4 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2.1, tavuk eti üretimi ve kesilen tavuk sayısı yüzde 13.5 azaldı. Ocak-Temmuz döneminde yıllık bazda;hindi eti üretimi yüzde 9.3, tavuk eti üretimi yüzde 2.9, kesilen tavuk sayısı yüzde 2.3, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0.5 arttı.