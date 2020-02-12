Yumurta ve embriyo dondurma ile kanserde doğurganlık korunuyor - Son Dakika

HACETTEPE Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yaralı, kanser hastalarında doğurganlığın korunması açısından yumurta ve embriyo dondurmanın mümkün olduğunu söyledi. Yaralı, "Kemoterapi ilaçlarının hepsi değil değişik derecelerde olanları doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu hastaların hayattan zevk alması açısından doğurganlık da en az kanserden kurtulmak kadar önemli" dedi.

Prof. Dr. Hakan Yaralı, embriyo dondurmanın önemine değindi. Yumurta, sperm ve embriyo dondurarak çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin hayallerine ulaştığını kaydeden Prof. Dr. Hakan Yaralı "Biz bunu bir takım kanser tanısı almış ve yumurtalıklara kalıcı hasar verebilecek bazı durumlarda doğurganlığın korunması açısından kullanabiliyoruz. Ülkemizde de giderek evlilik yaşının ve çocuk isteme yaşının ilerlemesi, sosyal nedenler sebebiyle yumurtalıklar dondurulmak isteniyor. Tüp bebek uygulamasında taze nakil yaptıktan sonra fazla embriyoları dondurarak saklıyoruz. Daha sonra bu donmuş embriyoları çözerek, en az taze uygulama kadar başarı elde edebilmekteyiz. Bazı özel dıurumlarda embriyoyu nakil etmeyip, rahmi dinlendirip, 1 ay sonra yerleştirme yapabilmekteyiz. Yani o ay taze transfer yapmayabiliyoruz. Donma-çözme elimizde çok önemli bir silahtır. Seçilmiş hasta gruplarında bizim eve canlı bebekle gitme oranımızı artıran çok önemli bir araçtır" diye konuştu.

Prof. Dr. Hakan Yararlı, kanser hastası olan evli ya da bekar kadınların da yumurtalıklarını dondurduklarını, bu şekilde doğurganlığın riske girmediğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Meme kanseri tedavisi gören bir hastada cerrahi yapıldıktan sonra kemoterapi öncesi bir aylık boşluk var. Zarar vermeden özel hazırlanmış tedavi protokolleriyle yumurta olarak, evliyse embriyo olarak dondurabiliyoruz. Sonra hasta bu kanser ile ilgili yönetimini tamamladıktan ve medikal onkoloğu izin verdikten sonra gerekli dondurma işlemi yapılıyor. Bu hastaların hayattan zevk alması açısından doğurganlık da en az kanserden kurtulmak kadar önemli. Kanserin gidişatını olumsuz yönde etkilemeden donmuş embriyoların şahane çok güzel gebelik oranlarını yakalayabiliyoruz. Kanser hastalarında doğurganlığın korunması açısından yumurta embriyo dondurması, erişkinlik dönemine gelmemiş kız çocuklarının yumurta dokusunun dondurulması elimizde. Kemoterapi ilaçlarının hepsi değil değişik derecelerde olanları doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor."