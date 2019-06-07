Son Dakika Haberleri: Yumurta yemek için girdiği kafeste kapalı kalan porsuk kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Yumurta yemek için girdiği kafeste kapalı kalan porsuk kurtarıldı

35 dakika önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yumurtasını yemek için girdiği kafeste kapalı kalan porsuk kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Yumurta yemek için girdiği kafeste kapalı kalan porsuk kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yumurtasını yemek için girdiği kafeste kapalı kalan porsuk kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yumurtalarını korumak için yerleştirilen kafeslerden birine porsuğun girdiğini fark etti. Yuvadaki yumurtaları yemeye çalışırken kafeste kapalı kalan porsuk, görevlilerce kafesten çıkartılarak doğal ortamına bırakıldı.
Porsuk, bir DEKAMER görevlisince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kamera kaydında porsuğun, yumurtaları yemek için kumu eşeleyerek yuvaya girdiği ve daha sonra kafesten çıkartılarak doğaya salındığı yer alıyor.
Kafesleme en etkin koruma yöntemi
DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, kafesleme işlemi yapılmadığında yuvaların yüzde 70'inin vahşi hayvanlar tarafından tahrip edildiğini söyledi.
Kafeslemenin yerinde koruma için en etkin yöntemlerin başında geldiğine işaret eden Kaska, "Dün gece kayıt altına aldığımız görüntülerde olduğu gibi porsuk gibi inatçı hayvanlar bu koruma yöntemini zaman zaman aşabiliyorlar. Öte yandan dişi kaplumbağalar, yuvalama sezonunda yüzlerce yumurta bırakıyor. Ancak denize ulaşsalar dahi yırtıcıların göz hapsinde olan yavruların hayatta kalma oranı oldukça az." diye konuştu.
Kaska, bilinçsiz insanların yuva ve yumurtaları tahrip etmesinin de caretta carettaların hayatta kalma şansını azalttığını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:35 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feribotta feci kaza: 75 yaşındaki yolcunun parmak ucu koptu Son Dakika! Erdoğan'dan "Kıbrıs" tepkisi: Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması: Haberimiz yok Binali Yıldırım'ın "Dersim" ve "Kürdistan" çıkışına MHP'den tepki: Baştan sona yanlış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 14:10:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yumurta yemek için girdiği kafeste kapalı kalan porsuk kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]