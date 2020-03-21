Yumurta yüklü kamyon gişelere çarptıktan sonra devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yumurta yüklü kamyon gişelere çarptıktan sonra devrildi - Son Dakika

Yumurta yüklü kamyon gişelere çarptıktan sonra devrildi

50 dakika önce

İZMİT'te, TEM Otoyolu Kuruçeşme gişelerine çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi.

Yumurta yüklü kamyon gişelere çarptıktan sonra devrildi, System.String[]

İZMİT'te, TEM Otoyolu Kuruçeşme gişelerine çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi. Araçta sıkışan kamyon şoförü itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Kaza saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Kuruçeşme gişeleri İzmit istikametinde meydana geldi. Ramazan Olucak yönetimindeki 03 VN 714 plakalı yumurta yüklü kamyon, gişelerden çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Gişe çıkışındaki beton bariyerlere çarpan kamyon, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri, devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü Ramazan Olucak'ı araçtan çıkardı. Sürücü Ramazan Olucak kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, gişelerde hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre gişelerde ulaşım aksarken, kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kapalı kasa kamyonun içerisindeki yumurtaların zarar gördüğü tahmin edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TEM Otoyolu, Kuruçeşme, İtfaiye, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:03 Kaynak: DHA

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