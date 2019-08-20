Son Dakika Haberleri: Yumurta yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
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Yumurta yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

13 dakika önce

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yumurta yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Yumurta yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı, System.String[]
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yumurta yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Piredede köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Yıldırım (60) yönetimindeki 19 BS 189 plakalı yumurta yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde yan yatarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Menmet Yıldırım İmranlı Devlet Hastanesi'ndeki yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi. TIR'da bulunan yumurta kolileri kaza sonrası yola saçıldı.


İmranlı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:38 Kaynak: DHA
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