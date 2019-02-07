Son Dakika Haberleri: ‘Yumurtada KDV yüzde 1’e düşürülmeli’

‘Yumurtada KDV yüzde 1’e düşürülmeli’

17 dakika önce

Yaklaşık 7 milyar lira ciroya sahip sektördeki gelişmeleri DÜNYA'ya değerlendiren YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Derya Pala, tüketimin artması ve sürdürülebilir üretim için KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini söyledi.

‘Yumurtada KDV yüzde 1’e düşürülmeli’, System.String[]
Yaklaşık 7 milyar lira ciroya sahip sektördeki gelişmeleri DÜNYA'ya değerlendiren YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Derya Pala, tüketimin artması ve sürdürülebilir üretim için KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:05 

Ekonomi
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