‘Yumurtada KDV yüzde 1’e düşürülmeli’
17 dakika önce
Yaklaşık 7 milyar lira ciroya sahip sektördeki gelişmeleri DÜNYA'ya değerlendiren YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Derya Pala, tüketimin artması ve sürdürülebilir üretim için KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Yaklaşık 7 milyar lira ciroya sahip sektördeki gelişmeleri DÜNYA'ya değerlendiren YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Derya Pala, tüketimin artması ve sürdürülebilir üretim için KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:05
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