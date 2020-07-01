Yumurtadaki civcivlerin doğumunu gerçekleştirip, kurtardı - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kurtarılmış hayvanlar çiftliği Angel's Farm Sanctuary'nin sahibi Sibel Çakır, kuluçkaya yatan ve köpek tarafından öldürülen tavuğun yumurtalarındaki civcivleri, doğumlarını gerçekleştirip kurtardı.
Kurtarılmış hayvanlar çiftliği Angel's Farm Sanctuary'nin sahibi Sibel Çakır, girdiği bir markette, sokak köpeği tarafından öldürülen tavuğun yumurtalarının çöpe atıldığını duydu. Yumurtaların 24'üncü günde olduğunu öğrenen Çakır, aralarında hala yaşama tutunabilecek civcivler olabileceğini söyledi. Sibel Çakır, kendisine verilen adrese gidip, 4 yumurtayı bulup, çiftliğine getirdi. Çakır, yumurtaları soyarak, civcivlerin doğumlarını gerçekleştirdi.
Öte yandan, Çakır'ın yumurtaları soyarak civcivleri kurtardığı anlar, görenleri duygulandırdı.