Yumurtadaki civcivlerin doğumunu gerçekleştirip, kurtardı - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kurtarılmış hayvanlar çiftliği Angel's Farm Sanctuary'nin sahibi Sibel Çakır, kuluçkaya yatan ve köpek tarafından öldürülen tavuğun yumurtalarındaki civcivleri, doğumlarını gerçekleştirip kurtardı.

Kurtarılmış hayvanlar çiftliği Angel's Farm Sanctuary'nin sahibi Sibel Çakır, girdiği bir markette, sokak köpeği tarafından öldürülen tavuğun yumurtalarının çöpe atıldığını duydu. Yumurtaların 24'üncü günde olduğunu öğrenen Çakır, aralarında hala yaşama tutunabilecek civcivler olabileceğini söyledi. Sibel Çakır, kendisine verilen adrese gidip, 4 yumurtayı bulup, çiftliğine getirdi. Çakır, yumurtaları soyarak, civcivlerin doğumlarını gerçekleştirdi.

'BİR GÜN DAHA KALSALARDI HAVASIZLIKTAN ÖLÜRLERDİ'

Doğumun normalde 19 ile 21 gün içinde gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Çakır, "Bu yavruların anneleri olmadığı için ne yapacaklarını bilememişler. 24'üncü günde onları kurtarmayı başardık. Bir gün daha yumurtada kalsalardı, havasızlıktan ölmüş olurlardı. Onların doğumlarını gerçekleştirdik ve yapmamız gerekenleri yaptık. Şimdi çok sağlıklılar" dedi.

Öte yandan, Çakır'ın yumurtaları soyarak civcivleri kurtardığı anlar, görenleri duygulandırdı.