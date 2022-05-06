Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı - Son Dakika
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Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

06.05.2022 10:25

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir çiftçinin evindeki kümeste beslediği tavuğun yumurtasından çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü.

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir çiftçinin evindeki kümeste beslediği tavuğun yumurtasından çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri hayrete düşürdü.

İlçeye bağlı Akören Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Elmas adlı çiftçinin, evinde beslediği tavukların kuluçkaya yatması için bıraktığı yumurtaların birinden 4 ayaklı civciv çıktı. Elmas, bu ilginç durumu, civcivin yürüyüşündeki değişiklik sonrasında fark etti. Vücudunun diğer bölümlerinde başka bir farklılık bulunmayan civcivin 4 ayaklı olduğunu görünce şaşırdığını belirten çiftçi Abdurrahman Elmas, uzun süredir tavuk beslediğini ancak, böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadığını söyledi.

Dört ayaklı civcivin görenlerin ve çevredekilerin ilgi odağı haline geldiğini anlatan Elmas, "Kendi ihtiyacımız için evimizin bahçesinde tavuk besliyoruz. Her zamanki gibi bu yıl da tavuklarımızı kuluçkaya yatırdık. Yumurtalardan civciv çıkmaya başladı. Çıkan civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu fark ettik. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık. 2 tane normal ayağı var diğer iki ayağı ise vücudunun arkasında bulunuyor. Sağlığı gayet yerinde gözüküyor. Şimdilik yürüyüşüne ve yaşamına bir engel olmuyor. Başka yerlerde böyle olaylar olduğunu duymuştum ama ilk kez karşılaşıyorum. Çok şaşırdık. Görenler de hayrete düşüyor" dedi.

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
YORUMLAR
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Kahramanmaraş, Elbistan, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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