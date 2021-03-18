Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı - Son Dakika

Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı

18.03.2021 09:36
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesindeki bir çiftlikte, yumurtadan tek kanatlı taklacı cinsi güvercin, çıktı.

AYDIN'ın Söke ilçesindeki bir çiftlikte, yumurtadan tek kanatlı taklacı cinsi güvercin, çıktı. Bakımını çalışanların üstlendiği güvercin, çiftliğin maskotu oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Eski Özbaşı Mahallesi Karasuluk mevkisinde bulunan Gökhan Çavaş'a ait çiftlikte çalışan Kenan Koca, bir ay önce yumurtadan çıkan taklacı cinsi yavru güvercinin yuvadan çıkmadığını fark etti. Yavru güvercini eline aldığında ise sol kanadının doğuştan olmadığını gördü. Koca'nın bakımını üstlendiği yavru güvercin, çiftliğin maskotu oldu.

'İLK KEZ BÖYLESİNİ GÖRDÜM'İlk kez karşılaştığı tek kanatlı güvercin nedeniyle şaşkın olduğunu söyleyen Kenan Koca, "Anne güvercin iki yumurta üzerine kuluçkaya yattı. Yumurtanın biri bozuldu, diğerinden yavru çıktı. Bir ay önce doğan yavru, küçük olduğu için yuvada çok fark edilmiyordu. Bir hafta önce uçmadığını fark edince elime aldım ve sol kanadının olmadığını fak ettim. Annesi tekrar yumurta yapıp, kuluçkaya yatmaya hazırlanmasına rağmen yavrusunu yuvadan kovmadı. Annesi de özen gösterdi. Güvercinin kanadının olmadığını gördükten sonra daha fazla ilgilenmeye başladım. Yem vermeye çalıştım. Biraz büyüdü. Bana da çok alıştı. Elimden geldiği kadar bakmaya çalışacağım. Bu yavru uçamaz ve başının çaresine bakamaz. Ben çocukluğumdan beri binlerce güvercin besledim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ben de bu durum karşısında çok şaşırdım" dedi.'MİLYONDA BİR GÖRÜLEN BİR OLAY'

Veteriner Hekim Tuncer Sarı da "Tek kanat kuşlarda çok nadir görülen bir olay, milyonda bir rastlanır. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi kan yakınlığı yani akraba çiftleşmesinden meydana gelme. Diğeri de civciv oluşurken, genetik dejenerasyon yani bozulmada. Kafa, boyun veya kanatlarda eğrilik olabiliyor ama tek kanatlı olması çok nadir" dedi.


Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı

Cumhuriyet Mahallesi, Yumurta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı - Son Dakika


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