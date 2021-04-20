Yumurtadan uyanan ipek böcekleri, sarı kozasını örmeye başladı - Son Dakika

HATAY'da ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığında önemli bir yere sahip olan sarı koza ipek böceği, ilkbaharın gelişiyle birlikte uyandı ve kozasını örmeye başladı. Evinin bir odasında ipek böceği yetiştiren Defne Belediyesi Koza Evi sorumlusu Tülay Genç (49), "Ben evimin bir odasını sarı kozalar için ayırdım ve burada beslemeye çalışıyorum. Biz yapabiliyorsak herkes yapabilir ve bu sayede unutulmaya yüz tutmuş mesleği hep beraber canlandırabiliriz" dedi.

Kentte geçmişi uzun yıllara dayanan ipek böceği yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan sarı koza, kadınların geçim kaynağı olmaya başladı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve 'Hatay sarısı' olarak bilinen sarı koza ipek böceğinin sayısı her geçen yıl artıyor. Bu konuda titiz bir çalışma yürüten Defne Belediyesi Koza Evi sorumlusu Tülay Genç, yumurtadaki ipek böceklerini uyandırıp, sarı koza örmesini sağladı.