Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şoke etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şoke etti

13.07.2023 00:40

Ankara'da bir çiftlikte yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini ve görenleri şaşırttı. Çiftlik sahibi, civcivin normal bir şekilde geliştiğini ve herhangi bir sıkıntı yaşatmadığını belirtti.

Ankara'nın Haymana ilçesi Karahoca Mahallesinde yaşayan Servet Başaran adlı vatandaşa ait bir çiftlikte yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini ve görenleri şoke etti.

Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini şoke etti: İlk kez başımıza böyle bir şey geldi

ONUNLA AYRI OLARAK İLGİLENİYORLAR

4 ayaklı civcivin diğer civcivler kadar hareketli olduğunu belirten çiftlik sahibi Başaran, ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve onunla ayrı olarak ilgilendiklerini belirtti.

Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini şoke etti: İlk kez başımıza böyle bir şey geldi

"İLK KEZ BAŞIMIZA BÖYLE BİR ŞEY GELDİ"

Yumurtadan çıktıktan sonra civcivin 4 ayaklı olduğunu fark ettiklerini ve şaşkınlığa uğradıklarını belirten çiftlik sahibi Server Başaran, "İlk kez başımıza böyle bir şey geldi ama gelişiminde herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda yaklaşık 10 günlük. Normal hayatına devam ediyor, herhangi bir sıkıntı da yaşatmıyor. Allah'ın verdiği doğal bir şey. Herhangi bir sıkıntısı yok, o ayakları da normal bir şekilde gelişiyor" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Haymana, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şoke etti - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Son Dakika: Harçlara yapılan yüzde 50'lik artışla 6 aylık pasaport 1034 lira, 3 yıllık pasaport 3507 liraya yükseldi
00:14 Son Dakika: Harçlara yapılan yüzde 50'lik artışla 6 aylık pasaport 1034 lira, 3 yıllık pasaport 3507 liraya yükseldi
23:44 Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şoke etti
23:37 Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini şoke etti: İlk kez başımıza böyle bir şey geldi
23:34 Bayrampaşa'da kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı
23:32 Gazetecinin oğlunu öldürüp derin dondurucuya koyan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Sohbet ederken eski konular açıldı, sinirlenip boğdum
23:00 Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de gündeme geldi
22:56 Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de yankı buldu
22:55 Ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucuda bulundu
22:53 Günlerdir aranan ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, bir evdeki derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 02:05:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, görenleri şoke etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement