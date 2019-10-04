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Yumurtadan yumurta çıktı

4 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yumurtanın içinden yumurta çıktı.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yumurtanın içinden yumurta çıktı.

Tirilye Mahallesi'nde İsmail Öztan'ın bahçesinde beslediği tavuklardan birinin yumurtasının içinden yumurta çıktı. İsmail Öztan, hobi maksadıyla beslediği yarka cinsi tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerine kümese gitti. Yumurtalardan birinin büyük olması Öztan'ın dikkatini çekti. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, bir başka yumurta ile karşılaştı. Eşiyle birlikte hayretler içinde kalan İsmail Öztan, "Böyle bir hadise ilk defa başımıza geldi. Yumurtanın içinden çift sarı çıktığını gördüm, ama yumurta çıktığını ne gördüm, ne de duydum. Haşlanmış yumurtayı olduğu gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor" dedi.

5 tavuk, 1 horoz ve 2 kazın olduğu kümesinde yarka cinsi tavuğu 4 aylıkken aldığını ve ilk yumurtaya kendisinin kümesinde girdiğini anlatan İsmail Öztan, yumurtayı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayyar'ın da gelerek incelediğini söyledi. Prof. Dr. Tayyar'ın anormal şekilli yumurtaların Türkiye'de ve dünyada çok nadir görüldüğünü söylediğini anlatan Öztan, "Gelişimini tamamlamış bir yumurta başka ve daha büyük olgun bir yumurtanın içerisinde bulunuyormuş. Bu, stres faktörlerine bağlı olarak, yumurta kanalında gelişimini tamamlamış, ancak henüz yumurtlanmamış bir yumurta varken erkenden yeni bir yumurta sarısının bırakılmasıyla oluşabiliyormuş. Bu tür yumurtanın tüketimi ya da herhangi bir açıdan sıkıntısı yokmuş" diye konuştu.

(Hakkı Ovatman/İHA)

Mudanya, Sabah, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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