Son Dakika Haberleri: Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika Genel Haber

Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı

1 saat önce

Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı Midyat'ta bir çiftçi, yumurtalarının eksilmesi nedeni ile kümese güvenlik kamerası yerleştirdi Bir süre sonra kayıtları inceleyen çiftçi, yumurtaların bir saksağan tarafından çalındığını görünce...

Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı
Midyat'ta bir çiftçi, yumurtalarının eksilmesi nedeni ile kümese güvenlik kamerası yerleştirdi
Bir süre sonra kayıtları inceleyen çiftçi, yumurtaların bir saksağan tarafından çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı
MARDİN – Mardin'in Midyat ilçesinde tavuk besleyen bir çiftçi, yumurtalarının eksildiğini fark etti. Hırsızı tespit etmek için kümesine güvenlik kamerası yerleştiren çiftçi, yumurtaların bir saksağan tarafından çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı.
Midyat'a bağlı Bağlar Mahallesi'nde yaşayan ve tavuk yetiştiren Veysi Gelen'in kümesinde 10 günde 2 koli yumurta kayboldu. Kümese hırsızların dadandığını düşünen Gelen, bu nedenle güvenlik kamerası taktırdı. Bir süre sonra güvenlik kameralarını izleyen Gelen, yumurtaların saksağan tarafından götürüldüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Saksağanlar tarafından yumurtaların götürülmesini engellemek isteyen Gelen, çareyi kümesin önüne av köpeği yerleştirmekte buldu.
Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Gelen, son 10 günde kümesinden iki koliye yakın yumurtanın eksildiğini söyledi. Gelen, "Bunun üzerine tavuk kümesinde çalanı veya kaybolan yumurtaların akıbetini öğrenmek için kümese gizli kamera koymayı uygun gördüm. Kamerayı kümese bıraktıktan bir süre sonra kamerayı incelediğimde siyah-beyaz saksağan olduğunu tespit ettim. Yumurtalarımın çalınmasını engellemek için av köpeğimi kümesin önüne bağladım" dedi.
Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
Mardin, Midyat, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı Otomobilde akılalmaz düzenek! 9. kez yakalanan sürücüye rekor ceza Eşini 19 bıçak darbesiyle öldüren katil kocanın hakime sorduğu soru şoke etti Üvey kızlarına cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:05:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]