Yumurtaların Üzerindeki Kodların Ne Anlama Geldiğini Hiç Merak Ettiniz Mi? - Son Dakika
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Yumurtaların Üzerindeki Kodların Ne Anlama Geldiğini Hiç Merak Ettiniz Mi?

10.04.2022 20:18
Yumurtaların Üzerindeki Kodların Ne Anlama Geldiğini Hiç Merak Ettiniz Mi?

Yumurtaların üzerine yazılan 0,1,2,3, gibi sayıların ne anlama geldiğini merak ettiyseniz doğru yerdesiniz.

Yumurtanın üzerine yazılan 0,1,2,3 gibi sayılar onun nasıl üretildiğine dair bilgiler içermektedir. Kodun nasıl başladığına bağlı olarak üretimi hakkında çıkarım yapabilirsiniz.

0 numaralı kod: Yumurtanın organik bir şekilde üretildiğini işaret etmektedir. Yani tavuğa verilen yem organiktir ve tavuğa hormon uygulanmadığı belgelenmiştir. Bunlar yumurtalar arasında en sağlıklı ve pahalı olanıdır.

1 numaralı kod: Serbest dolaşan veya gezen tavuk yumurtalarını belirtmektedir. Tavuğun gdo veya hormon içermediğinin garantisi yoktur ancak organik yumurtadan sonra en iyi seçimdir.

2 numaralı kod: Kümeste yetiştirilen tavuk yumurtalarını belirtmektedir. 1 numaralı kodda olduğu gibi tavukta gdo veya hormon bulunmadığının garantisi yoktur.

3 numaralı kod: Ülkemizde en çok tüketilen ve en ucuz yumurta çeşitidir. Kafeste, kötü şartlarda yetiştirilmiş ve büyük olasılıkla katkı maddeli yemlerle beslenen tavuklardan elde edilen yumurtaları işaret etmektedir. Bütçenizin imkan veriyorsa kesinlikle uzak durmanız gereken yumurta türüdür.

Yumurta üzerinde yer alan diğer kodların anlamı;

Yumurtaların Üzerindeki Kodların Ne Anlama Geldiğini Hiç Merak Ettiniz Mi?

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Yumurta, Tavuk, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Yumurtaların Üzerindeki Kodların Ne Anlama Geldiğini Hiç Merak Ettiniz Mi? - Son Dakika


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