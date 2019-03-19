Son Dakika Haberleri: Yumurtalı Genç' Toplanan Bağışı Kurbanların Yakınlarına Bağışlayacak

Yumurtalı Genç' Toplanan Bağışı Kurbanların Yakınlarına Bağışlayacak

1 saat önce

– Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen saldırı sonrası İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning'e yumurtalı protesto düzenleyen gencin, kendisi için toplanan bağışı saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağı belirtildi.

Yumurtalı Genç' Toplanan Bağışı Kurbanların Yakınlarına Bağışlayacak, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen saldırı sonrası İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning'e yumurtalı protesto düzenleyen gencin, kendisi için toplanan bağışı saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağı belirtildi.

 

17 yaşındaki Avustralyalı genç Will Connoly'nin kendisi için 'Go Fund Me' isimli internet sitesi üzerinden toplanan 62 bin dolardan fazla parayı saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağı açıklandı.

 

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al-Nur ve Linwood camilerine yönelik düzenlenen saldırı sonrası Avustralyalı Senatör Fraser Anning Yeni Zelanda'nın göçmen politikasını eleştirmiş; Avusturalya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından Senatöre tepki göstermişti. İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kalmıştı.

 

Avustralyalı Senatör Fraser Anning Yeni Zelanda'nın göçmen politikasını eleştirmiş; Avusturalya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medya hesabından Senatöre tepki göstermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:10 Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Avustralya, Dünya
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