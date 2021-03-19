Yumurtalık'a yapılması planlanan yeni ilçe mezarlığı için yer tespiti yapıldı - Son Dakika

Kalemli Mahallesi yolu üzerinde bulunan 17 dekarlık hazine arazisine yapılması planlanan mezarlık içinde ayrıca idari ve personel binası ile gasil hane olacağı bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Ergin Kiser ve beraberindeki ekip, yaptıkları inceleme sonucu yeni mezarlığın yapılacağı alan belirlendi.

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