Yumurtalık Atatürk Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi açıldı - Son Dakika

Yumurtalık ilçesinde, Atatürk Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, açılışta yaptığı konuşmada, proje kapsamında belirlenen okullara robotik kodlama atölyesinin kurulacağını belirtti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir de atölyelerin bulunduğu okullarda oluşturulacak proje ekipleriyle il, bölge ve ülke düzeyinde yapılacak yarışmalarda Yumurtalık'ın başarıyla temsil edileceğini kaydetti.
Açılışa, Belediye Başkanı Türkeş Filik, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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