Yumurtalık Belediyesi çalışanlarına öfke ve motivasyon eğitimi - Son Dakika

Eğitimde Psikolog Merve İzaye Sinim, Özge Genz, Aslı Paksoy ve Uğur Yurttaş tarafından öfke kontrolü, motivasyon çalışmaları, davranış bilimi gibi konularda katılımcılara bilgiler verildi.

Yumurtalık Belediyesi'nce çalışanlar için öfke ve motivasyon konulu eğitim çalışması düzenlendi.

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