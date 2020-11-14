Yumurtalık'da balıkçı teknesi battı, 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde 6 arkadaşın balık tutmak için denize açıldıkları tekne, kayalara çarpıp, battı. Teknedekiler, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Balıkçı Hakkı G., 5 arkadaşıyle birlikte dün akşam balık avlamak için 9 metrelik teknesiyle Yumurtalık sahilinden denize açıldı. İddiaya göre tekne, liman fenerinin yaklaşık 500 metre yakınındaki kayalara çarpıp, su almaya başladı. Ardından da battı.

Durumu farkeden bölgedeki balıkçılar, tekneleriyle kaza yerine giderek, Hakkı D. ile 5 arkadaşını kurtardı. Boğulma tehlikesi atlatan arkadaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik ve jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.