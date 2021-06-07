Yumurtalık ilçesinin kültür ve turizm alanında tanıtılması için kentte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmciler toplantı düzenledi.
İlçede bir otelde gerçekleşen toplantıya çeşitli STK ve turizm derneği yöneticileri katıldı.
Yumurtalık Turizmini Geliştirme ve Çevreyi Koruma Dernek Başkanı Volkan Tarık Çay, toplantıda ilçenin tanıtımı konusunda güç birliği platformu oluşturacaklarını belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yumurtalık'ın tanıtımı içi turizmciler ve STK'lar bir araya geldi - Son Dakika