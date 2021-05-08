Yumurtalık kanseri sinsice ilerliyor - Son Dakika

Yumurtalık kanseri sinsice ilerliyor

08.05.2021 12:46

Yumurtalık kanseri sinsice ilerliyor Acıbadem Kayseri Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Özaslan, yumurtalık kanserinin sinsice ilerlediğini söyleyerek, hastalığa karşı uyarılarda bulundu.

Yumurtalık kanseri sinsice ilerliyor

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Özaslan, yumurtalık kanserinin sinsice ilerlediğini söyleyerek, hastalığa karşı uyarılarda bulundu.

Yumurtalık kanseri, tüm kadın kanserleri içinde toplumsal farkındalığı düşük hastalıklardan biri. Her yıl 8 Mayıs Yumurtalık Kanseri Farkındalık Günü nedeniyle sağlığın gündemine yeniden gelen bu hastalıkla ilgili Acıbadem Kayseri Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Özaslan, önemli bilgiler verdi. Özaslan, "Yumurtalık, kadınlık hormonu dediğimiz östrojen, progesteron salgılayan, az miktarda androjen salgılayan bir organdır. Yaklaşık ceviz büyüklüğündedir. Türkiye'de yumurtalık kanseri sıklığı Amerika ve Avrupa verilerine göre biraz daha düşüktür. 2020 Türkiye istatistiklerinde yumurtalık kanserinin Türkiye'de görülen vaka sayısı 4 bin 59. Yine ülkemizde tüm kanserler içerisinde 17. sırada, kadınlarda görülen kanserler içerisinde de 7. sırada olan bir kanser türüdür" dedi.

Hastalığın belirtileri hakkında konuşan Doç. Dr. Özaslan, "Belirtilerine bakacak olursak, genelde bu hastalık yüzde 70 oranında 3. evrede yakalanır. Genellikle belirti vermeden ya da verdiği belirtiler başka hastalıklarının belirtilerine de benzediğinden çok dikkate alınmıyor. Bu da kanserin erken evre yakalanma oranını düşürüyor. Çoğu zaman yumurtalıkta başlayan kanser, karın zarına geçtikten sonra yakalanıyor. Sosyoekonomik, sosyokültürel seviyesi ne olursa olsun genelde kadınların yakalanma evresi bu dönemde oluyor. Yumurtalık kanserinin belirtileri genellikle sindirim sistemi problemlerine benziyor. En sık görülen belirti, şişkinlik ve hazımsızlık oluyor. Hastalık biraz daha ilerlediğinde bulantı, kabızlık, karın ağrısı da gelişebiliyor. Daha fazla ilerlerse karın içinde asit dediğimiz sıvı birikmesi oluyor. Yumurtalık kanserinin erken teşhisi için öncelikle yılda bir kez düzenli jinekolojik muayene yapılması gerekiyor. Bu muayene ve ultrason, BT, MR çekimleri erken yakalama şansını artıyor. Belirti verdiğinde ise bunların dikkate alınması çok önemli. Alt karın bölgesinde eğer ağrı varsa biraz daha erken safhada bu hastalığı yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Hastalığın genetik olarak da geçtiğini kaydeden Özaslan, "Öncelikle risk faktörü ileri yaş. 60 yaşını geçtikten sonra yumurtalık kanseri riski daha da artıyor. Onun dışında diğer kanserlerde gördüğümüz gibi sigara ve obezite de bu kanser için risk faktörüdür. Doğum yapmamış olmak, emzirmemek, menopoz sonrası östrojen hormonu kullanmak, hatta yapılan çalışmalarda 10 yıldan uzun süre terleme ve pişik için pudra kullanmak da yumurtalık kanseri için bir risk faktörüdür. Yumurtalık kanserinde risk faktörlerinden biri de genetik yatkınlık. Bu kanserlerin yüzde 10'u genetik geçişli. Genetik testlerle tespit edilen BRCA1 ve 2. Eğer bir kadında BRCA mutasyonu varsa, yaklaşık yüzde 50 oranında yaşam boyu over kanseri çıkma ihtimali vardır. BRCA mutasyonu olan kadınlarda 40 yaşından sonra yumurtalık kanseri çıkma ihtimalini artırıyor. Genetik testle tespit edilmese bile ailedeki kanser öyküsü, bu mutasyon ihtimalinin yüksek olduğunu gösterebilir. 45 yaşından önce 1. ve 2. dereceden akrabalarında meme kanseri varsa, anne ve baba tarafında en az 2 kişide meme kanseri ve yumurtalık kanseri varsa kadınlarda genetik risk yükseliyor. Ama bu yalnızca kadınları değil, erkekleri de etkileyen bir genetik risk. Ailede prostat kanseri olması, pankreas kanseri olması BRCA mutasyonu olduğunu düşündürmelidir. Böyle durumlarda mutlaka BRCA testi yaptırılmalarını öneriyoruz. Bu test kandan bakılıyor ve bütün hastanelerde kolaylıkla yapılıyor. Yaklaşık 2 ayda da sonucu çıkıyor ve o sonuca göre de gerekli tedavi planlanabiliyor. BRCA mutasyonu olan kadınlara koruyucu yumurtalık cerrahisi önerilmektedir. BRCA mutasyonu olan kadınlar, doğumunu yaptıktan sonra ya da başka doğum düşünmüyorsa, 40 yaşından sonra yumurtalıklarını koruyucu amaçla aldırmaları uygun olacaktır" şeklinde konuştu.

Yumurtalık kanserinin ana tedavisinin cerrahi olduğunu dile getiren Özaslan, "Tüm kanser ameliyatlarında olduğu gibi, gözle görülen tüm kitleleri tamamen çıkarmak gerekiyor. Bazı hastalarda ise başlangıçta tüm kitleler çıkarılamayacak durumdaysa cerrahi öncesi kemoterapi yapılması gerekebilir. Cerrahi yapamadığımız veya cerrahi sonrası nüks gelişen hastalarda da ana tedavisi ise kemoterapi oluyor. Bunun dışında kemoterapi tedavisi kapsamında tümörü hedefleyen akıllı ilaçlarda da söz etmemiz gerekir. Ayrıca yeni çıkan bir tedavi yöntemi olan immunoterapilerin de son birkaç yıldır bazı yumurtalık kanseri grubunda etkinliği olduğunu görüyoruz. Son olarak genetik olarak BRCA mutasyonu olan hastalara özel kullanılan hedefe yönelik ilaçlar da mevcuttur" diye konuştu.

Yumurtalık kanseri sinsice ilerliyor
Yumurtalık kanseri sinsice ilerliyor
Yumurtalık kanseri sinsice ilerliyor
Yumurtalık kanseri sinsice ilerliyor

Kemoterapi, Genetik, Kayseri, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yumurtalık kanseri sinsice ilerliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Özbek genç, arkadaşı tarafından öldürüldü Özbek genç, arkadaşı tarafından öldürüldü Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi         
12:56
Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu         
12:25
Gelirler giderleri karşılayamadı! Hazine nisanda 13,3 milyar lira açık verdi Gelirler giderleri karşılayamadı! Hazine nisanda 13,3 milyar lira açık verdi         
11:50
Tartışmalı hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak Tartışmalı hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak         
11:26
Karantinada spor yapmaya devam eden Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı Karantinada spor yapmaya devam eden Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı         
11:03
Mutant virüsün çocuklardaki etkisi katlanarak artıyor! Vakalardaki pozitiflik oranı yüzde 2'den 52'ye çıktı Mutant virüsün çocuklardaki etkisi katlanarak artıyor! Vakalardaki pozitiflik oranı yüzde 2'den 52'ye çıktı         
10:07
Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı         
09:57
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak         
02:22
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 13:18:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yumurtalık kanseri sinsice ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement