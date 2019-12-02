Yumurtalık Kaymakamı Vural, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştu

Yumurtalık Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Vural, makam odasında gerçekleşen toplantıda, ilçedeki sorunların çözümü için plan dahilinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Vural, şunları söyledi:

"Ana sorunları 4 kategoriye ayırarak bir eylem planı hazırlanabilir. İlk ay turizm konulu çalıştay, ikinci ay bölgemize yapılacak sanayi kuruluşları ile ilgili insana dayalı çalışmalar başlatılabilir. Üçüncü ay tarıma dayalı ziraatın geliştirilmesi özellikle ılıman iklime sahip yöremizde başta narenciye ve erkenci muz üretiminin yaygınlaştırılması, diğer ay hayvancılık yetiştiriciliği ve balıkçılık gibi konular olabilir."

Sivil toplum temsilcileri de ilçedeki sanayi kuruluşları nedeniyle balıkçılık sahalarının daralması, hayvancılıkla ilgili mera sorunları, kapalı semt pazarı ve küçük sanayi sitesi eksikliği konularını dile getirdiler.