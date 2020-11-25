Yumurtalık'ta kadınlara "Kadın Acil Destek Uygulaması" tanıtıldı - Son Dakika

Yumurtalık'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme standı açıldı.

Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, standın açılışında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddeti azaltmak için hep birlikte hareket etmek zorunda olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın başlatmış olduğu KADES uygulaması çerçevesinde farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Vural, "Özellikle şiddete uğrayan kadınlarımızın güvenlik birimlerine acil ulaşabilmeleri için cep telefonlarından bu programı indirerek en kısa zamanda olaya müdahale edilmesini sağlayacaktır." dedi.