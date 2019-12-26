Yumurtalık'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yumurtalık'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Yumurtalık'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi

6 saat önce

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığını belirtti.

Yumurtalık'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi, System.String[]

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığını belirtti.

Vural, yaptığı açıklamada, Kaldırım ve Kuzupınarı mahalleleri arasında sağanak dolayısıyla kapanan yolun belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldığını kaydetti.

Nehirdeki su seviyesinin yükselmesinden kaynaklı bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığını aktaran Vural, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sular çekildikten sonra bölgede hasar tespit çalışması yapacağını söyledi.

Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz da Kaldırım ve Yeşilköy mahallelerinde bazı ekili alanların sağanaktan zarar gördüğünü belirtti.

Hasan Huseyin, Yumurtalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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