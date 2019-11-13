Son Dakika Haberleri: Yumurtalık'ta "Sıfır Atık, Mavi Deniz" projesi
Son Dakika Güncel Yumurtalık'ta 'Sıfır Atık, Mavi Deniz' projesi - Son Dakika

Yumurtalık'ta "Sıfır Atık, Mavi Deniz" projesi

7 saat önce

Yumurtalık'ta "Sıfır Atık, Mavi Deniz" projesi kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

Yumurtalık'ta

Yumurtalık'ta "Sıfır Atık, Mavi Deniz" projesi kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkanı Türkeş Filik ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri plajda ve Atatürk Parkındaki çöpleri temizledi, yolları süpürdü.

Kaymakam Vural, çevre bilincinin aşılanmasını istediklerini belirtti.

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Dernek Başkanı Volkan Tarık Çay da çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek istediklerini belirtti.

Hasan Huseyin, Türkeş Filik, Yumurtalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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