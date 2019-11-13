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Yumurtalık'ta "Sıfır Atık, Mavi Deniz" projesi
7 saat önce
Yumurtalık'ta "Sıfır Atık, Mavi Deniz" projesi kapsamında temizlik çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Yumurtalık'ta "Sıfır Atık, Mavi Deniz" projesi kapsamında temizlik çalışması yapıldı.
Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkanı Türkeş Filik ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri plajda ve Atatürk Parkındaki çöpleri temizledi, yolları süpürdü.
Kaymakam Vural, çevre bilincinin aşılanmasını istediklerini belirtti.
Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Dernek Başkanı Volkan Tarık Çay da çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek istediklerini belirtti.
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