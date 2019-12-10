Son Dakika Haberleri: Yumurtalık yetmezliğinde PRP uygulaması
Son Dakika Güncel Yumurtalık yetmezliğinde PRP uygulaması - Son Dakika

Yumurtalık yetmezliğinde PRP uygulaması

6 saat önce

Medicana Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Şafak Hatırnaz, tüp bebek uygulamaları ile PRP gibi işlemlerin destekleyici tedavilerin gebelik elde edebilme oranını artırdığını belirtti.

Yumurtalık yetmezliğinde PRP uygulaması, System.String[]

Medicana Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Şafak Hatırnaz, tüp bebek uygulamaları ile PRP gibi işlemlerin destekleyici tedavilerin gebelik elde edebilme oranını artırdığını belirtti.

Hatırnaz, yaptığı yazılı açıklamada, tüp bebek tedavisinin 40 yılı aşkın süredir uygulandığını, her geçen gün yeni uygulamalarla başarı oranının arttığını anlattı.

Tedaviyi desteklemek için uygulanan ekstra işlemlerle gebelik elde edebilme imkanının yükseldiğine işaret eden Hatırnaz, "Tüp bebek tedavisi uygulanan kişiler üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar ışığında bir sonraki denemelerde çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Bu ekstra uygulamalardan birisi olarak PRP işlemi de başarı oranını artırabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Şafak Hatırnaz, PRP uygulamaları konusunda şunları kaydetti:

"PRP, tüp bebek tedavisinde kişinin işleme alınan kanından elde edilen trombosit bakımından zengin plazmanın tekrar kendisine verilmesiyle uygulanan tedavi yöntemidir. Tüp bebek tedavisinde başarıyı artırmaya yönelik yapılan bilimsel çalışmalar tüp bebek tedavisinde, rahim zarında kalınlaşmanın sağlanmasında ve yumurta kalitesinin artırılmasında, kişinin kendi kanından elde edilen trombositten zengin plazma tedavisinin (PRP) başarıyı artırdığını göstermiştir. Yani PRP uygulaması ile normalde gebelik şansı düşük olan çiftlerin de gebelik elde edebilme şansı yükselmektedir."

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız arkadaşı ayrılmak isteyince bunalıma giren şahıs denize atladı
90 yaşındaki dede gözlük kullanmadan şemsiye tamir ediyor 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü Son Dakika: Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 00:00:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yumurtalık yetmezliğinde PRP uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]